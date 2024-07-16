Зобнин: «В первые полгода при Абаскале «Спартак» играл в атакующий футбол, всем ребятам это нравилось»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о работе под руководством экс-главного тренера Гильермо Абаскале.

«Мы проиграли матч с «Факелом», с того момента у нас все пошло вниз. Где-то не хватало эмоций, где-то удачи. Квинси Промеса не хватило. Все это в совокупности сказалось на результате и затем на отставке Абаскаля. В первые полгода, когда он пришел, мы играли хорошо, забивали по 4-5 голов за матч, играли в атакующий футбол, всем ребятам это нравилось», — сказал Зобнин в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».