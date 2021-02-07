Зобнин признался, что устал после матча с «Ригой»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Ригой» (4:0) 7 февраля. Он отметил, что устал после игры.

«Устал очень, в первый раз сыграл 90 минут, — сказал Зобнин в эфире Youtube-канала «Коммент.Шоу». — Надо теперь чуть отдохнуть. Гол? Случайно (смеется). Моя позиция? Я много позиций могу закрыть если помните, в чемпионский сезон я играл и слева, и справа в защите. Я универсальный футболист, нет проблемы вообще. Мы, конечно, устали, надо чуть-чуть отдохнуть».

Зобнин забил один из мячей в этой игре. Также отличились Эсекиэль Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.