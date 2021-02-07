«Спартак» победил «Ригу» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» выиграл у «Риги» (4:0).

У победителей отличились Роман Зобнин, Эсекиэль Понсе (с пенальти), Виктор Мозес (с пенальти) и Джордан Ларссон. По ходу матча травму получил форвард красно-белых Александр Соболев, он не сумел завершить игру.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Рига» (Латвия) — 4:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 58 (1:0). Понсе, 65 — с пенальти (2:0). Мозес, 84 — с пенальти (3:0). Ларссон, 90 (4:0).

«Спартак»: Селихов (Ребров, 46), Ещенко (Маслов, 71), Кутепов, Маркитесов (Гапонов, 79), Айртон (Джикия, 71), Бакаев (Умяров, 46), Зобнин, Хендрикс (Крал, 71), Игнатов (Урунов, 79), Педро Роша (Мозес, 71), Соболев (Понсе, 20. Ларссон, 66).

«Рига»: Пуриньш, Черномордис, Враньянин, Веслей Натан, Федоров, Пишчевич, Фелипе Брисола, Ругинс, Камеш, Габриэл Рамос (Соисало, 46), Милошевич (Мбомбо, 66).

7 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».