ЦСКА согласовал переход Рондона. Игроку осталось пройти медобследование

ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона, утверждает «Чемпионат».

В ближайшее время 31-летний форвард должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с венесуэльцем будет подписан контракт.

Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Рондон является чемпионом России в составе «Зенита».