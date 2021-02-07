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ЦСКА согласовал переход Рондона. Игроку осталось пройти медобследование

17:00
Саломон Рондон. Фото ФК «Зенит»
Саломон Рондон. Фото ФК «Зенит»
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ЦСКА согласовал условия перехода бывшего нападающего «Зенита» и «Рубина» Саломона Рондона, утверждает «Чемпионат».

В ближайшее время 31-летний форвард должен пройти медосмотр. В случае успешного прохождения с венесуэльцем будет подписан контракт.

Рондон выступает за китайский клуб «Далянь Ифан». Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В прошлом сезоне футболист провел 16 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Рондон является чемпионом России в составе «Зенита».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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