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Зобнин пожелал Тедеско остаться в «Спартаке»

17:10
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско не уходить из команды.

«Жиго сказал, что желает Тедеско возглавить «Марсель»? А я бы пожелал ему остаться в «Спартаке»! Чем хорош Тедеско? Он мне доверяет, это для футболиста самое главное. Четко и доходчиво объясняет команде тактику. Большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками лично. Доменико отлично общается и с командой, и персоналом. Нет ощущения, что он в коллективе главный, а все остальные отдельно», — сказал в интервью клубной пресс-службе Зобнин.

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист заявил, что покинет команду по окончании контракта летом 2021 года.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/

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