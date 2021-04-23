Зобнин пожелал Тедеско остаться в «Спартаке»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пожелал главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско не уходить из команды.
«Жиго сказал, что желает Тедеско возглавить «Марсель»? А я бы пожелал ему остаться в «Спартаке»! Чем хорош Тедеско? Он мне доверяет, это для футболиста самое главное. Четко и доходчиво объясняет команде тактику. Большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками лично. Доменико отлично общается и с командой, и персоналом. Нет ощущения, что он в коллективе главный, а все остальные отдельно», — сказал в интервью клубной пресс-службе Зобнин.
Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист заявил, что покинет команду по окончании контракта летом 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю