Зобнин описал «Спартак» тремя словами
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к команде.
«Описать «Спартак» в трех словах? Сумасшедший. Легендарный. Любимый. Могу ли сказать, что сейчас счастлив? Нет, ведь мы проиграли два матча подряд. Надеюсь, после дерби с ЦСКА смогу сказать, что я счастлив», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зобнина.
В воскресенье, 25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/
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