Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зобнин описал «Спартак» тремя словами

17:20
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к команде.

«Описать «Спартак» в трех словах? Сумасшедший. Легендарный. Любимый. Могу ли сказать, что сейчас счастлив? Нет, ведь мы проиграли два матча подряд. Надеюсь, после дерби с ЦСКА смогу сказать, что я счастлив», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зобнина.

В воскресенье, 25 апреля «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках 27-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3567
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Возвращение «Адмирала» в КХЛ: бюджет, перспективы, состав, стратегия
Тутберидзе ответила на вопрос, чего у нее больше: учениц или пальто
Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22
«Канадец уложил Харламова — лицо разбито, майка разорвана. В следующем матче наши отомстили». Главный режиссер спорта в СССР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры