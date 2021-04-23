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«Зенит» не интересуется Поярковым

17:21
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21-летний левый защитник «Ростова» Николай Поярков не входит в сферу интересов «Зенита», сообщил корреспонденту «СЭ» источник, близкий к клубу из Санкт-Петербурга. Ранее о возможном приобретении футболиста дончан сине-бело-голубыми информировал «Чемпионат».

Авторитетный сайт transfermarkt.de оценивает стоимость Пояркова в 800 тысяч евро. В РПЛ-2020/21 он провел в составе команды Валерия Карпина 15 матчей.

(Вячеслав Короткин)

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