Зобнин: «Когда часто играешь матчи, то эмоций в концовке где-то не хватает»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:0) посетовал на некоторую усталость из-за плотного графика игр.
«Три дня назад играли в Лиге чемпионов. Может, где-то сил не хватило. Это мое мнение. За десять дней три игры сыграли — тяжело.
Мы подошли к болельщикам, как обычно бывает после игры. Поблагодарили болельщиков, они — нас. Ничего там такого не было.
Когда часто играешь матчи, то эмоций в концовке где-то не хватает. Мы должны забивать больше, чтобы не было нервной концовки. Ведя в счете 1:0, может, появляется психологический барьер: хочется сохранить три очка», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».
«Спартак» прервал серию из трех поражений в разных турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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