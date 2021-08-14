Зобнин: «Когда часто играешь матчи, то эмоций в концовке где-то не хватает»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после победы в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:0) посетовал на некоторую усталость из-за плотного графика игр.

«Три дня назад играли в Лиге чемпионов. Может, где-то сил не хватило. Это мое мнение. За десять дней три игры сыграли — тяжело.

Мы подошли к болельщикам, как обычно бывает после игры. Поблагодарили болельщиков, они — нас. Ничего там такого не было.

Когда часто играешь матчи, то эмоций в концовке где-то не хватает. Мы должны забивать больше, чтобы не было нервной концовки. Ведя в счете 1:0, может, появляется психологический барьер: хочется сохранить три очка», — сказал Зобнин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» прервал серию из трех поражений в разных турнирах.