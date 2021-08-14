Игроки и тренеры «Спартака» подошли к фанатам, у которых были претензии к команде

После матча 4-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Урал» (1:0) футболисты и весь тренерский штаб красно-белых подошли к фанатской трибуне, у которой были претензии к команде.

Футболисты и тренеры обменялись аплодисментами, после чего капитан «Спартака» Георгий Джикия несколько минут общался с болельщиками. В конце разговора защитник подарил одному из поклонников футболку и под аплодисменты ушел в раздевалку.

Во время матча фанаты вывесили баннеры в адрес футболистов. «Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — было написано на одном из них.

Как отметили фанаты в соцсетях, таким образом они отреагировали на ситуацию из домашнего матча 3-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:2). В той игре они скандировали неприятные кричалки о команде и руководстве «Спартака» из-за неудачных результатов и скандалов вокруг клуба. Тогда после финального свистка Роман Зобнин, Айртон и Николай Рассказов не стали подходить к фан-трибуне, а Александр Соболев и Эсекиэль Понсе быстро от нее ушли.

Фанаты «Спартака» вывесили баннеры с критикой в адрес игроков команды во время матча с «Уралом»