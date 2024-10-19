Зиньковский не приехал с командой на матч «Спартака» и «Краснодара»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не приехал с командой на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает корреспондент «СЭ» с места событий.

После 11 туров премьер-лиги красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Команда из Краснодара с 27 очками идет на второй строчке.

«Спартак» примет «Краснодар» на своем поле в субботу, 19 октября. Начало — в 16.30 мск.