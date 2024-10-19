«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 19 октября

«Спартак» примет «Краснодар» в 12-м туре РПЛ в субботу, 19 октября, на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию матча «Спартак» — «Краснодар» можно смотреть на канале и сайте «Матч ТВ». Эфир начнется за 30 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Основные события и результат игры «Спартак» — «Краснодар» доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 11 турах чемпионата России «Спартак» набрал 19 очков и расположился на 6-м месте, «Краснодар» — с 27 очками на втором.