Зингаревич объяснил, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России

Владелец болгарского «Ботева» российский бизнесмен Антон Зингаревич в интервью «СЭ» объяснил, почему не собирается финансировать профессиональный футбольный клуб в России.

— Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам. Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше, — сказал Зингаревич.