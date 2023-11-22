Журналист Франки: «В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к Сперцяну»

Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать все что угодно. Серьезных разговоров о его переходе в клуб чемпионата Италии здесь нет, по крайней мере я об этом не слышал. Что касается самого игрока, то я не знаю его качества, но футболисту из клуба РПЛ будет трудно адаптироваться в серии А», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России-2023/24 сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.