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Журналист Франки: «В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к Сперцяну»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Ювентус».

«В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать все что угодно. Серьезных разговоров о его переходе в клуб чемпионата Италии здесь нет, по крайней мере я об этом не слышал. Что касается самого игрока, то я не знаю его качества, но футболисту из клуба РПЛ будет трудно адаптироваться в серии А», — цитирует Франки «РБ Спорт».

Ранее Sky Sport сообщал, что Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой форварда Доменико Берарди в зимнее трансферное окно.

23-летний Сперцян в чемпионате России-2023/24 сыграл 15 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока сборной Армении с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
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 - : -
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