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Сегодня, 21:35

В агентстве Алипа отреагировали на новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нуралы Алип (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В агентстве Player Career Management, представляющем интересы защитника «Зенита» Нуралы Алипа ответили на вопрос «СЭ» об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку.

Ранее издание El.kz сообщило, что 23-летний казахстанец попал в сферу интересов английского клуба.

«В агентство никто не обращался — остальное на совести авторов... Игрок принадлежит «Зениту» и в данный момент сконцентрирован на том, чтобы помочь клубу в завоевании чемпионства», — сообщил «СЭ» представитель агентства.

Алип выступает за «Зенит» с февраля 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 44 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро. Контракт Алипа с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Футбол
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Нуралы Алип
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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