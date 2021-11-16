Божович: «Российские футболисты не хотят играть в Европе, дома их удерживают деньги и комфорт»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением по поводу того, что многие российские футболисты не уезжают из РПЛ.

«Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. Это вопрос уже к футболистам. Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает», — цитирует Божовича «РБ Спорт».

«Арсенал» после 14 матчей РПЛ набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.