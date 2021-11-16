Божович: «Российские футболисты не хотят играть в Европе, дома их удерживают деньги и комфорт»
Божович рассказал, почему российские футболисты не хотят играть в Европе
13:22
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением по поводу того, что многие российские футболисты не уезжают из РПЛ.
«Есть множество российских игроков, которые способны заиграть в Европе. Но они сами не хотят уезжать из России и играть в Европе. Это вопрос уже к футболистам. Играть в футбол в России прекрасно: находишься в зоне комфорта, и, думаю, большие деньги здесь им платят. Это их удерживает», — цитирует Божовича «РБ Спорт».
«Арсенал» после 14 матчей РПЛ набрал 13 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-rossijskie-futbolisty-ne-hotyat-igrat-v-evrope-v-rossii-ih-uderzhivayut-den-gi-i-komfort/
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