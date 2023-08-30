Бразильский журналист — о Келвене и Капишаба: «Удивлен, что ЦСКА смог взять этих игроков»

Журналист Фабио Алейшо прокомментировал готовящиеся переходы защитников «Атлетико Паранаэнсе» Келвена и «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишаба в ЦСКА.

«Для ЦСКА это усиление. И Келвен, и Капишаба — типичные бразильские латерали, которые очень хорошо выступают в атаке. Будет интересно посмотреть, как они смогут помочь команде. Если говорить о защите, то это уже другой вопрос. Мы знаем, что бразильские латерали не так хороши в обороне. Но для меня интересен факт, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Келвен, Роша, Мойзес и Капишаба. Думаю, что такого мы никогда не видели в России. Даже удивлен, что ЦСКА смог взять таких игроков. Интересно на них посмотреть и на их адаптацию», — приводит слова Алейшо «Чемпионат».

По данным СМИ, Келвен был продан ЦСКА за 4,5 миллиона евро. 22-летний футболист играл за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В сезоне-2023 бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 7 результативными передачами.

Капишаба должен прилететь в Москву на этой неделе. В минувшем сезоне 26-летний бразилец отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 41 матче «Ред Булл Брагантино» во всех турнирах.