Гранат заявил, что разговоры об отставке Карпина бессмысленны

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о том, нужно ли руководству ростовчан задуматься о смене главного тренера.

«Не стоит обращать внимания на высказывания в адрес Карпина. Он опытный тренер. Из-за этого я не переживаю за Карпина, потому что он многое прошел на своем тренерском пути. Матч на Кубок не является отправной точкой. Если в чемпионате будет продолжаться нынешняя ситуация, тогда стоит о чем-то подумать. Сейчас команда омолаживается, новые люди пришли, поэтому тяжело держать команду на высоком уровне. Разговоры об отставке Карпина бессмысленны», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

«Ростов» на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. В 7-м туре южане сыграют против «Динамо». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.