Журналист De Telegraaf Каптейнс заявил, что Промес не вернется в «Спартак»

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс рассказал, что думает о будущем экс-вингера «Спартака» Квинси Промеса. Он на данный момент находится в ОАЭ и ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды.

«Вернется ли Промес в «Спартак»? Я думаю, что не вернется. После тюрьмы он будет не в форме и вряд ли сможет продолжить профессиональную карьеру», — цитирует Каптейнса «РБ Спорт».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.