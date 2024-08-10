Мамаев заявил, что не планирует возобновлять карьеру
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.
В 2023 году Мамаев вместе с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым открыл футбольную академию в Дубае.
«Пришло время заканчивать с футболом — я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия. Вообще не хочу вернуться? Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет», — цитирует Мамаева Metaratings.
Последним клубом 35-летнего Мамаева были «Химки», которые он покинул в 2022 году. До этого хавбек выступал за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».
Источник: Metaratings
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|13-0
|9
|
2
|Динамо
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Локомотив
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
8
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
9
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
10
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
11
|Акрон
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
12
|Краснодар
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|
13
|Динамо Мх
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
14
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|1-6
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
16
|Кр. Советов
|3
|0
|0
|3
|1-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|9.08
|18:30
|
Пари НН – Химки
|1 : 0
|9.08
|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
|15:00
|
Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|10.08
|17:30
|
Зенит – Динамо
|- : -
|10.08
|17:30
|
Оренбург – Акрон
|- : -
|10.08
|20:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|11.08
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|11.08
|20:00
|
Спартак – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|3
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
Новости