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Сегодня, 11:45

Мамаев заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

В 2023 году Мамаев вместе с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым открыл футбольную академию в Дубае.

«Пришло время заканчивать с футболом — я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия. Вообще не хочу вернуться? Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет», — цитирует Мамаева Metaratings.

Последним клубом 35-летнего Мамаева были «Химки», которые он покинул в 2022 году. До этого хавбек выступал за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».

Источник: Metaratings
Павел Мамаев
Футбол
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