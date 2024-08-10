Мамаев заявил, что не планирует возобновлять карьеру

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

В 2023 году Мамаев вместе с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым открыл футбольную академию в Дубае.

«Пришло время заканчивать с футболом — я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия. Вообще не хочу вернуться? Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет», — цитирует Мамаева Metaratings.

Последним клубом 35-летнего Мамаева были «Химки», которые он покинул в 2022 году. До этого хавбек выступал за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».