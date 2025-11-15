«Балтика» разгромила «Родину-3» со счетом 11:0

«Балтика» в товарищеском матче победила «Родину-3» — 11:0.

Хет-трик у калининградцев оформил Тентон Йенне. По голу забили Чинонсо Оффор, Владислав Саусь, Кирилл Степанов, Дмитрий Никитин и Ираклий Манелов. Одним голом отметился игрок на просмотре. Также футболисты соперника дважды забили в свои ворота.

Товарищеский матч

«Балтика» — «Родина-3» — 11:0 (4:0)