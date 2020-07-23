РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом» на русском языке

16:25
Жоау Мариу. Фото instagram.com
Жоау Мариу. Фото instagram.com
Теги:

Полузащитник Жоау Мариу попрощался с «Локомотивом» и болельщиками железнодорожников, опубликовав в Instagram пост на русском языке. Ранее московский клуб объявил об уходе 27-летнего португальца.

Жоау Мариу выступал за «Локо» в сезоне-2019/20 на правах аренды. Хавбек принадлежит «Интеру».

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив-Москва», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!» — написал в Instagram Жоау Мариу.

В прошедшем сезоне португалец провел 22 матча за «Локомотив», забил один гол и сделал 6 результативных передач.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10087
Все опросы
Сколько клубов должно играть в РПЛ после сезона-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир