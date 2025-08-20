Жоао Виктор — о переходе в ЦСКА: «Моему выбору способствовали честные переговоры»

Новичок ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал свой переход в московский клуб. Ранее он играл за «Васко Да Гама».

«Спасибо за эту возможность, очень рад быть здесь, на этом прекрасном стадионе. Я никогда не был в России, начинаю адаптироваться. Я уже кое-что знаю о ЦСКА, у меня есть несколько знакомых, которые играли здесь. Например, Виллиан Роша. Он многое рассказал, очень позитивно отзывался о клубе.

Я надеюсь, что войду в историю этого клуба. Моему выбору способствовало честное отношение, честные переговоры со стороны ЦСКА с моими представителями. Также тот факт, что я знаком с некоторыми игроками ЦСКА. С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии — именно это повлияло на мой выбор.

С Вагнером Лавом перед переходом на связывался, потерялись его контакты. Но во времена игры за «Коринтианс» мы много общались, он уникальный игрок», — сказал 27-летний бразильский защитник в интервью пресс-службе ЦСКА.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 4-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что стоимость перехода Жоао Виктора в армейский клуб составила 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2025 на счету защитника 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.