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Жоао Виктор — о переходе в ЦСКА: «Моему выбору способствовали честные переговоры»

Павел Лопатко

Новичок ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал свой переход в московский клуб. Ранее он играл за «Васко Да Гама».

«Спасибо за эту возможность, очень рад быть здесь, на этом прекрасном стадионе. Я никогда не был в России, начинаю адаптироваться. Я уже кое-что знаю о ЦСКА, у меня есть несколько знакомых, которые играли здесь. Например, Виллиан Роша. Он многое рассказал, очень позитивно отзывался о клубе.

Я надеюсь, что войду в историю этого клуба. Моему выбору способствовало честное отношение, честные переговоры со стороны ЦСКА с моими представителями. Также тот факт, что я знаком с некоторыми игроками ЦСКА. С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии — именно это повлияло на мой выбор.

С Вагнером Лавом перед переходом на связывался, потерялись его контакты. Но во времена игры за «Коринтианс» мы много общались, он уникальный игрок», — сказал 27-летний бразильский защитник в интервью пресс-службе ЦСКА.

Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за ЦСКА под 4-м номером. Ранее «СЭ» сообщал, что стоимость перехода Жоао Виктора в армейский клуб составила 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2025 на счету защитника 38 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

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ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
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Зенит

 5
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 3
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Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

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 3
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 6 1 1
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Родина

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 2 1 0
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