Быстров: «Черчесов — хороший тренер, и я ожидал, что он так вернется в РПЛ. Возможно, однажды у него будет второй шанс в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о Станиславе Черчесове.

— Станислав Черчесов мог бы в «Спартак» вернуться.

— Сейчас это бред. Какое-то время назад, конечно, он мог бы пойти в «Спартак», если бы не подписал контракт с «Ахматом». Но теперь об этом уже нет смысла говорить. У него другая работа и действующий контракт.

— Тогда как думаете — будет у него в «Спартаке» когда-нибудь второй шанс?

— Вполне возможно.

— Две победы Черчесова над «Зенитом» и «Крыльями» сразу после возвращения тренера в РПЛ вас удивили?

— Он хороший тренер. Конечно, ожидал.

— Как у вас сложились отношения в «Спартаке»?

— Отлично. У меня не было к нему претензий, у него ко мне, видимо, тоже.