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Быстров: «Черчесов — хороший тренер, и я ожидал, что он так вернется в РПЛ. Возможно, однажды у него будет второй шанс в «Спартаке»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ахмат»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака», бронзовый призер Евро-2008 Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о Станиславе Черчесове.

— Станислав Черчесов мог бы в «Спартак» вернуться.

— Сейчас это бред. Какое-то время назад, конечно, он мог бы пойти в «Спартак», если бы не подписал контракт с «Ахматом». Но теперь об этом уже нет смысла говорить. У него другая работа и действующий контракт.

— Тогда как думаете — будет у него в «Спартаке» когда-нибудь второй шанс?

— Вполне возможно.

— Две победы Черчесова над «Зенитом» и «Крыльями» сразу после возвращения тренера в РПЛ вас удивили?

— Он хороший тренер. Конечно, ожидал.

— Как у вас сложились отношения в «Спартаке»?

— Отлично. У меня не было к нему претензий, у него ко мне, видимо, тоже.

Владимир Быстров о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;5 туре РПЛ, Семаке и&nbsp;Станковиче.«Не будь «Зенит» родным клубом, я бы его матчи сейчас не смотрел. А Станковича надо менять на Спаллетти». Острое интервью Быстрова

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Владимир Быстров
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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