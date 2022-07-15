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Живоглядов — о Крыховяке: «Почему у меня должно поменяться к нему отношение?»

Живоглядов признался, что его отношение к Крыховяку не изменилось
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что у него не изменилось отношение к полузащитнику Гжегожу Крыховяку.

— У тебя не поменялось отношению к Крыховяку, который весной призывал легионеров покидать Россию?

— В «Локо» мы хорошо общались. Как и с Рыбусом, с которым до сих пор поддерживаю связь. Мы часто контактировали, всегда сидели за одним столом.

Почему у меня должно было поменяться отношение к нему? Я не знаю, был ли Гжегож тем человеком, который уговаривал иностранцев «Краснодара» уезжать из России, как об этом пишут. Насколько я понял, это не особо соответствовало действительности.

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»
Гжегож Крыховяк
Дмитрий Живоглядов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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