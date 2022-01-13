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Сегодня, 18:44

Жирков отправится на тренировочные сборы с «Химками» в Турцию

Артем Бухаев
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подготовке защитника Юрия Жиркова ко второй части сезона.

«Жирков вылетит на сборы вместе с командой в Турцию. Будет готовиться с «Химками», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 13 января, «Химки» объявили о заключении контракта с 38-летним Жирковым до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.

Юрий Жирков
Футбол
ФК Химки
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