Жирков отправится на тренировочные сборы с «Химками» в Турцию

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал «СЭ» о подготовке защитника Юрия Жиркова ко второй части сезона.

«Жирков вылетит на сборы вместе с командой в Турцию. Будет готовиться с «Химками», — сказал Терюшков «СЭ».

Сегодня, 13 января, «Химки» объявили о заключении контракта с 38-летним Жирковым до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.