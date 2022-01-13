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Сегодня, 18:48

Футболисты «Спартак» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли

Евгений Петров
Корреспондент
Паоло Ваноли.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» вышел из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Вчера игроки и персонал прошли тестирование на коронавирус, а сегодня на базе около состоялось собрание с новым тренерским штабом. Помимо Паоло Ваноли, к игрокам обратились генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

Команде представили новичков: вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитника Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона. Также стало известно, что завершил карьеру защитник Андрей Ещенко. Он вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли.

После собрания прошло первое в этом году занятие. Из-за сильного мороза игроки работали только в зале. Завтра состоится углубленное медобследование, а 17 января красно-белые отправятся на тренировочный сбор в Дубай.

Андрей Ещенко
Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
Паоло Ваноли
Шамар Николсон
2
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