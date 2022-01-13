Футболисты «Спартак» вышли из отпуска и познакомились с Ваноли

«Спартак» вышел из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Вчера игроки и персонал прошли тестирование на коронавирус, а сегодня на базе около состоялось собрание с новым тренерским штабом. Помимо Паоло Ваноли, к игрокам обратились генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Лука Каттани.

Команде представили новичков: вратаря Илью Свинова, защитника Леона Классена, полузащитника Даниила Хлусевича и форварда Шамара Николсона. Также стало известно, что завершил карьеру защитник Андрей Ещенко. Он вошел в тренерский штаб Паоло Ваноли.

После собрания прошло первое в этом году занятие. Из-за сильного мороза игроки работали только в зале. Завтра состоится углубленное медобследование, а 17 января красно-белые отправятся на тренировочный сбор в Дубай.