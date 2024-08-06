Жирков: «Глушенков же не играет в сборной? Не знаю, сколько он стоит»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков оценил стоимость полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

«А он в сборной же не играет? Не знаю. Надо смотреть на ценник на Transfermarkt. Если сравнивать с Мудриком, которого купили за 100 миллионов евро, тогда Глушенков стоит 200 миллионов (смеется)», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Глушенков набрал 7 (6+1) очков по системе «гол+пас». «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав девять очков по итогам трех матчей.