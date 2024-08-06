Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера Владимира Федотова в отношении ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров. У стороны 57-летнего специалиста возникли вопросы по части, касающейся компенсации при расторжении контракта. По информации СМИ, тренер рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — говорится в заявлении РФС.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.