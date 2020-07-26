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Жирков близок к продлению контракта с «Зенитом»

21:23
Юрий Жирков. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Юрий Жирков. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», ветеран «Зенита» Юрий Жирков близок к тому, чтобы продлить соглашение с клубом на год. Его нынешний контракт истек. В августе игроку исполняется 37 лет.

В сезоне-2019/20 Жирков провел 28 матчей за сине-бело-голубых, забил три гола и сделал 6 результативных передач. Защитник играет за «Зенит» с 2016 года.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга футболист дважды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20) и обладателем Кубка страны (2015/16, 2019/20). В 2016-м выиграл с «Зенитом» Суперкубок России. (Вячеслав Короткин)

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