Жевнов заявил, что шансы начать весну в основе «Зенита» есть у всех вратарей

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос, кто из голкиперов станет основным в петербургской команде в весенней части сезона.

«У нас только прошли два сбора, поэтому что-то говорить на эту тему пока рано. Все работают, у всех есть шансы. На 100% не могу сказать, кто начнет весной в качестве основного вратаря», — приводят «Известия» слова Жевнова.

Также он объяснил, почему в Кубке равноправия в Катаре чаще всего ворота команды защищал Денис Адамов.

«Мы старались поровну распределить игровое время между вратарями. Да, в первых двух матчах Кубка равноправия играл Денис. Но Миша Кержаков по состоянию здоровья выбыл на пару дней во время сбора, поэтому не мог играть во втором матче, как и в товарищеской игре с «Аль-Райаном», в котором играл Саша Васютин. Но, как видите, в последнем матче с «Сантосом» Кержаков вышел на поле и отыграл полностью», — добавил специалист.

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после весенней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против «Спартака».