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17 февраля, 20:56

Жевнов заявил, что шансы начать весну в основе «Зенита» есть у всех вратарей

Алина Савинова
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов ответил на вопрос, кто из голкиперов станет основным в петербургской команде в весенней части сезона.

«У нас только прошли два сбора, поэтому что-то говорить на эту тему пока рано. Все работают, у всех есть шансы. На 100% не могу сказать, кто начнет весной в качестве основного вратаря», — приводят «Известия» слова Жевнова.

Также он объяснил, почему в Кубке равноправия в Катаре чаще всего ворота команды защищал Денис Адамов.

«Мы старались поровну распределить игровое время между вратарями. Да, в первых двух матчах Кубка равноправия играл Денис. Но Миша Кержаков по состоянию здоровья выбыл на пару дней во время сбора, поэтому не мог играть во втором матче, как и в товарищеской игре с «Аль-Райаном», в котором играл Саша Васютин. Но, как видите, в последнем матче с «Сантосом» Кержаков вышел на поле и отыграл полностью», — добавил специалист.

По итогам 18 туров «Зенит» с 36 очками идет вторым в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после весенней паузы сине-бело-голубые дома сыграют против «Спартака».

Источник: Известия
Юрий Жевнов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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