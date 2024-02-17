Фассон рассказал, что мечтает выступить за сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями от игры за олимпийскую сборную Бразилии.

22-летний футболист отыграл пять матчей за олимпийскую сборную Бразилии в отборочном турнире Олимпиады-2024. В финальном раунде бразильцы уступили Аргентине (0:1) и впервые за 20 лет не сыграют на Олимпиаде.

«Безусловно, это был бесценный опыт, который я там приобрел. Я был очень рад, что меня вызвали. За олимпийскую сборную сыграл, остается мечта выступить в основной сборной. Но сейчас нужно сосредоточиться на больших клубных задачах, которые стоят перед нами», — цитирует Фассона пресс-служба «Локомотива».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за команду во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.