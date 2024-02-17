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17 февраля, 21:10

Фассон рассказал, что мечтает выступить за сборную Бразилии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Лукас Фассон поделился эмоциями от игры за олимпийскую сборную Бразилии.

22-летний футболист отыграл пять матчей за олимпийскую сборную Бразилии в отборочном турнире Олимпиады-2024. В финальном раунде бразильцы уступили Аргентине (0:1) и впервые за 20 лет не сыграют на Олимпиаде.

«Безусловно, это был бесценный опыт, который я там приобрел. Я был очень рад, что меня вызвали. За олимпийскую сборную сыграл, остается мечта выступить в основной сборной. Но сейчас нужно сосредоточиться на больших клубных задачах, которые стоят перед нами», — цитирует Фассона пресс-служба «Локомотива».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за команду во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
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10
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11
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12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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