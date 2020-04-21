«Жестокий очень». Дзюба продолжает советовать фильмы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он оценил испанский научно-фантастический фильм с элементами ужасов и триллера «Платформа».

— Не для слабонервных, — написал Дзюба в сториз своего Instagram. — Жестокий очень.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.