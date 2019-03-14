Жесткое заявление Дмитрия Аленичева о ситуации в "Енисее"

Во вторник, 12 марта, на странице болельщиков "Енисея" в соцсети ВКонтакте было опубликовано обращение к губернатору Красноярского края Александру Уссу с просьбой уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Аленичев резко отреагировал на эту публикацию в разговоре с корреспондентом "СЭ".

– Прекрасно пониманию истинные причины появления обращения, полного упреков мне лично и старшему тренеру Титову, – сказал Аленичев. – В курсе того, что за заявлением болельщиков стоит заказ руководителя клуба господина Рубцова, а его текст написал спортивный директор "Енисея" Денис Петровский – кстати, в прошлом журналист. Все это вписывается в политику этих функционеров в последнее время. Вначале устраивается провокация с якобы "пьяным" вождением – обнаружен факт явной фальсификации документов по делу сотрудниками ГИБДД, мои адвокаты в курсе этого, скоро предстоит новое разбирательство в суде и его итоги я намерен предать полной огласке. До этого вышло странное интервью нападающего Артура Малояна с критикой в наш адрес, хотя сам форвард в тот момент уже выступал в аренде в "Тюмени". Потом мой штаб отстранили от руководства командой перед гостевым матчем с "Анжи" – тогда в ситуацию оперативно вмешался губернатор Красноярского края Александр Викторович Усс, который в жесткой форме довел до Рубцова и регионального министра спорта Алексеева, что "Енисей" продолжит тренировать Аленичев и его ассистенты. Но теперь следует новый виток – история с просьбой об отставке, снова звучат ничем не обоснованные обвинения в пьянстве, на которые не обращать внимания, конечно, не могу... (Вячеслав Короткин)

Полностью заявление Аленичева – здесь