Жена Тикнизяна выложила совместное фото: «Солнце в зените»

Яна Ромашкина, жена защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выложила в свои соцсети интригующий пост.

Девушка опубликовала совместное фото с Тикнизяном, которое подписала фразой: «Солнце в зените. Мы в Абу-Даби».

Подписчики предположили, что Ромашкина намекнула на переход футболиста из «Локомотива» в «Зенит». Жена футболиста ответила фанатам в комментариях: «Локо» в Абу-Даби. В зените только солнце. Или вы не знаете такого выражения — «солнце в зените»?»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тикнизян может продолжить карьеру в «Зените». 25 января сообщалось, что трансфер 24-летнего защитника «Локомотива» в петербургский клуб находится под угрозой срыва. Сине-бело-голубые на данный момент проводят сборы в Абу-Даби (ОАЭ).