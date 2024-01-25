Главный тренер ЦСКА Федотов пошутил по поводу возможного перехода защитника Тикнизяна в «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов иронично прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Видео о встрече Тикнизяна с игроками и штабом ЦСКА опубликовала пресс-служба армейцев.

«Голубая футболка должна быть через пару дней, да?» — спросил Иван Обляков.

«Красно-синяя. У нас приоритетное право выкупа. Еще ничего не ясно», — ответил Федотов.

Сообщалось, что «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне защитник забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 23 матчах за «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.