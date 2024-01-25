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Сегодня, 15:48

Главный тренер ЦСКА Федотов пошутил по поводу возможного перехода защитника Тикнизяна в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов иронично прокомментировал возможный переход защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

Видео о встрече Тикнизяна с игроками и штабом ЦСКА опубликовала пресс-служба армейцев.

«Голубая футболка должна быть через пару дней, да?» — спросил Иван Обляков.

«Красно-синяя. У нас приоритетное право выкупа. Еще ничего не ясно», — ответил Федотов.

Сообщалось, что «Зенит» предложил Тикнизяну контракт с зарплатой 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне защитник забил 8 голов и отдал 5 голевых передач в 23 матчах за «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Локомотив

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