Жена Тарасова сделала заявление: она недовольна публикациями в СМИ

Жена футболиста Дмитрий Тарасова Анастасия Костенко в Instagram прокомментировал скандал, который развернулся вокруг ее мужа. Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова призналась, что подвергалась домашнему насилию, когда жила вместе с экс-игроком сборной России.

— Я не привыкла комментировать ситуации, занимающие лидирующие позиции, но здесь, когда СМИ решили сделать меня жертвой домашнего насилия, я молчать не стану, — написала Костенко.

Для начала небольшое отступление. Мне очень стыдно за наших журналистов, особенно за личностей, на которых подписано огромное количество людей и которые официально являются представителями Российской Массовой Коммуникации.

Очень позорно, как это модно сейчас говорить, хайповать на вырванном видеоматериале, предварительно не ознакомившись с полным сюжетом.

Вспоминается последний мастер-класс Владимира Познера и его слова: «Дело журналиста не продвигать собственное мнение, а давать информацию.» Теперь к основному. Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить. Никто мне не дает лещей. Максимум, мама и папа донскую таранку привозят.

Рукоприкладство в нашей семье — табу! Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д.

Вы правда думаете, что если бы любимый был тираном, то я бы такая спокойная на релаксе, с улыбкой до ушей, ехала в машине?

Мои близкие знают, что я и терпила — несовместимые противоположности. Странно, что кому-то это пришло в голову.

«Пока не беременная — может сразу получить леща». Тарасов высказался о женщинах// Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым