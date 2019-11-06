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Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым

10:30
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Бывшая супруга полузащитника Дмитрия Тарасова Ольга Бузова в интервью «КП» рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Однако она не уточнила, кто именно проявлял насилие по отношению к ней.

— Ваш развод был очень жестким: после шести лет брака муж отбирает все подарки, машину и уходит к другой женщине.

— Да, это был самый сложный период в моей жизни. Я осталась одна с собаками буквально на улице. Пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги.

— А вы сталкивались с домашним насилием?

— Сталкивалась. Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти. Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить. Мне многие говорили в свое время: мол, как ты справишься одна? Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины.

Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год. Полузащитник выступал за «Локомотив» с 2010-й по 2019-й, в настоящее время он не связан контрактом с каким-либо клубом.

Дополнительная информация

https://www.spb.kp.ru/daily/27052.3/4117382/

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