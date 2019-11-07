Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в интервью другу и рэперу T-killah для его YouTube-канала высказался о женских эмоциях.

Друзья записали шоу вместе со своими женами во время поездки из Москвы в Покров (Владимирская область). Пары отправились в детский дом Покрова с подарками (мячи, бутсы, одежда), а по дороге снимали видео в машине. Они разделились на два лагеря — мужчины против девушек — и обсуждали супружеские отношения. Тарасов с рэпером активно использовали ненормативную лексику, делая весьма провокационные заявления.

«Это все ерунда, контролируйте свои эмоции, все от головы идет, — сказал Тарасов в ответ на мнение о том, что беременные женщины особенно вспыльчивые. — Я понимаю, что гормоны и все такое. Но есть красная зона, предел, за который не должна заходить хоть беременная, не беременная женщина. Пока не беременная — вообще может сразу получить леща».

Видео этого фрагмента было растиражировано в СМИ и соцсетях. На ситуацию отреагировал автор YouTube-канала.

«Как же *** все выдергивать из контекста! — написал T-killah в своем Instagram. — Большинство людей, которые посмотрели весь выпуск, поняли, что всю поездку в детский дом мы угарали на разные темы, специально стебали друг друга, выводили девчонок. Все прекрасно понимают, где шутка, а где серьезный разговор! Но есть СМИ, которые подают и нарезают информацию специально, так как им выгодно! Посмотрите полный кусок, ненарезанный, с каким настроением Тарасов говорит, это же чистый рофл. Нормальный мужик не позволит себе тронуть девушку, а шутить на ЛЮБЫЕ темы можно — и леща дать хорошенечко можно, но только в сексе!»

Бузова рассказала, что сталкивалась с домашним насилием. Она была замужем за футболистом Тарасовым