Жемалетдинов стал автором лучшего гола первой части сезона в составе «Локомотива»
Гол полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова в ворота «Рубина» был признан болельщиками московского клуба лучшим в первой части сезона.
Также болельщики назвали вратаря команды Даниила Худякова автором лучшего сейва первой части сезона, который он совершил во встрече с «Лацио».
После 18 туров РПЛ «Локомотив» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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