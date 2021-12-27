Аршавин рассказал, почему его сын начал заниматься футболом в «Спартаке»
Бывший футболист, директор департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, почему его сын занимается в академии «Спартака».
— Твой сын тренируется в академии «Спартака». Неужели не было возможности отдать его в «Зенит»? Или хотя бы не в «Спартак»?
- Со мной никто не советовался. Как я понимаю, Юле [Барановской] помог Рохус Шох — и Арсений оказался в «Спартаке». Я уже ездил смотреть его игру. Он левша, ему нравится футбол — это сейчас главное. А в какой команде играть — вопрос второй.
- Андрей Аршавин будет болеть за «Спартак», если его сын будет играть в основной команде?
- Меня сложно представить болеющим за «Спартак». Если только команда будет играть в еврокубках, но это другое. Все-таки я буду болеть за успехи сына, а результаты «Спартака» меня не будут сильно волновать.
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