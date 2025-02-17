Жемалетдинов рассказал, как набрал 176 штрафов ПДД за год
Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов сообщил о полученных в 2024 году штрафах за нарушение правил дорожного движения.
«Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаю чаще всего? Скорость. Но я все оплачиваю сразу — с 50%-ной скидкой. Чтобы дешевле было. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю», — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».
В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 13 матчах ЦСКА, забив один гол.
Источник: Чемпионат
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|
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|6
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|2
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|19
|
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|9
|5
|4
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|0
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|
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|
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|2
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|
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|5
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|
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|1
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|4
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|2
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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Зенит
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Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
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|К
|Ж
|
|
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|2
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|1
|1
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