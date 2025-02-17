Жемалетдинов рассказал, как набрал 176 штрафов ПДД за год

Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов сообщил о полученных в 2024 году штрафах за нарушение правил дорожного движения.

«Машины люблю. В «Локо» у меня была самая быстрая тачка. Мне нравится скорость. 176 нарушений за год на 186 тысяч рублей. Что нарушаю чаще всего? Скорость. Но я все оплачиваю сразу — с 50%-ной скидкой. Чтобы дешевле было. Но хочу подчеркнуть, что не горжусь этим, на дороге аварийных ситуаций не создаю», — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 13 матчах ЦСКА, забив один гол.