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Газизов: «Биджиев хорошо работает»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как обстоит дело с новым контрактом главного тренера бело-голубых Хасанби Биджиева.

— У Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что подпишем новое соглашение, никаких проблем не будет.

— Заранее не планируете продлевать контракт?

— Как будет заканчиваться, так мы его продлим. Нормальное явление.

— Можно сказать, что у Биджиева большой кредит доверия?

— Огромный! Не думаю, что будут какие-то проблемы. И он это знает. Биджиев хорошо работает.

— Какая задача стоит у «Динамо»? Просто сохранить место в РПЛ?

— Ближайшая задача — выиграть у «Локомотива» 28 марта.

— А глобальная?

— Зачем глобальная? Вот эта задача сейчас стоит. Дальше будет следующая, — приводит слова «РБ Спорт».

После 18 туров махачкалинское «Динамо» с 17 очками занимает 11-е место.

Источник: «РБ Спорт»
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Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Гамид Агаларов

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 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

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И К Ж
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