Газизов: «Биджиев хорошо работает»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как обстоит дело с новым контрактом главного тренера бело-голубых Хасанби Биджиева.

— У Биджиева контракт до конца нынешнего сезона. Думаю, что подпишем новое соглашение, никаких проблем не будет.

— Заранее не планируете продлевать контракт?

— Как будет заканчиваться, так мы его продлим. Нормальное явление.

— Можно сказать, что у Биджиева большой кредит доверия?

— Огромный! Не думаю, что будут какие-то проблемы. И он это знает. Биджиев хорошо работает.

— Какая задача стоит у «Динамо»? Просто сохранить место в РПЛ?

— Ближайшая задача — выиграть у «Локомотива» 28 марта.

— А глобальная?

— Зачем глобальная? Вот эта задача сейчас стоит. Дальше будет следующая, — приводит слова «РБ Спорт».

После 18 туров махачкалинское «Динамо» с 17 очками занимает 11-е место.