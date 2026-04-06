Жедсон назвал «Спартак» главной командой Москвы

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил на вопрос «СЭ» о кричалке фанатов красно-белых.

После победы в матче 23-го тура РПЛ над «Локомотивом» (2:1) фанаты «Спартака» спели: «Мы хозяева столицы».

— После победы над «Локомотивом» ваши фанаты пели: «Мы хозяева столицы». Согласны с данным утверждением?

— «Мы «Спартак». Уважаем всех в одинаковой степени. Мы понимаем, насколько велик наш клуб. Я согласен, что «Спартак» — главная команда Москвы. Но мы должны доказывать это не словами, а делом. Лучший способ это делать — выигрывать матчи.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ и набрал 41 очко. «Локомотив» с 44 очками занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ.