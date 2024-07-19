Жара не угрожает проведению матча «Ростова» и ЦСКА
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о проведении матча 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
— Днем на солнце жарковато, в тени — нормально. Но такого, что на улицу не выйти — нет. По нагрузкам можно давать паузу, чтобы защититься от перегревов. Неделю назад был в Москве — стояли такие же 36 градусов. В Краснодаре, Воронеже, Волгограде все примерно так же. Летом на юге в России жарко, это не сюрприз.
— В этом плане, наверное, было бы логичнее сделать первый тур в Москве, а в ноябре провести матч в Ростове.
— Было много версий календарей. Звучит логичнее сейчас сыграть в Москве, а в ноябре — в Ростове. Но там же не только от нас зависит, а от множества факторов. По-моему, на начальном этапе было порядка 60 вариантов календаря, а идеальный составить невозможно. Выбирали с наименьшими потерями, чтобы для всех минимизировать дискомфорт. Перенос матчей тянет за собой сразу несколько выездных матчей и отсутствие команды в летний период. Знаю, что этот календарь все равно поддержало большинство клубов, — сказал РЫскин «СЭ».
В четверг, 19 июля, жара в Ростове-на-Дону побила рекорды более чем за 70 лет, температура воздуха в тени достигла 38,1 градуса. Матч «Ростов» — ЦСКА пройдет 20 июля в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
|0
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|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -