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Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: «Зенит» — явный фаворит чемпионата на бумаге»

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов не знает, какая из команд сможет составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ.

«Можно ли сразу отдать «Зениту» чемпионство или кто-то составит ему конкуренцию? Конечно, «Зенит» — явный фаворит на бумаге, по составу. Вопрос в том, будут иностранцы единым целым или нет. Потому что пишут — Клаудиньо и Вендел уйдут. Не знаю, как это скажется на «Зените». А так, конечно, может, кто-то и даст бой. Сейчас тяжело понять, кто способен это сделать. Интересно будет посмотреть на первые пять туров», — сказал Давыдов «РБ Спорт».

«Зенит» начал сезон с победы в матче за Суперкубок России над «Краснодаром» (4:2). В 1-м туре чемпионата страны сине-бело-голубые сыграют в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 17:30 мск.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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