Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, почему Мансилья не перешел в «Рубин»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, почему нападающий Брайан Мансилья не перешел в казанский «Рубин» этим летом.
— Было только одно предложение, но оно вообще не актуально. Оно даже не обсуждалось, — заявил Андреев.
— Больше никто им не интересовался?
— Нет, одно предложение было только от «Рубина». Больше они не обращались.
— Может ли кто-то еще покинуть команду этим летом?
— Вряд ли. Если кто-то придет и положит адекватную для нас сумму, тогда возможно. Но это маловероятно. Так что ждем только трансферы «на вход», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что «Рубин» предложил за Мансилью 1,5 миллиона евро. При этом у футболиста в контракте с «Оренбургом» прописаны отступные в размере 3 миллионов евро.
Источник: РБ Спорт
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