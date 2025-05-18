«Зениту» нужно набрать четыре очка в двух матчах, чтобы сохранить шансы на золото: расклады в чемпионской гонке РПЛ

«Краснодар» одержал гостевую победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ и набрал 64 очка в турнирной таблице. На данный момент отрыв от «Зенита» составляет 4 балла, но у сине-бело-голубых есть игра в запасе — в воскресенье на выезде с «Ростовом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

18 мая 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

В 30-м туре «Краснодар» сыграет дома с «Динамо», а «Зенит» примет «Ахмат».

У «Зенита» есть преимущество по личным встречам, потому при равенстве очков он обойдет «Краснодар» в турнирной таблице. Таким образом расклады в чемпионской гонке следующие.