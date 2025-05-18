Джикия высказался о своем будущем

Защитник «Химок» Георгий Джикия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Что с вашим будущим? Есть болельщики, которые утверждают, что «Химки» — клуб не для вас, что вам нужно играть в больших командах. К тому же проблемы, которые окружают клуб, кажется, подталкивают вас искать новый.

— Это тяжелый вопрос. То, что люди высоко оценивают мою работу, приятно.

— Вы планируете оставаться в «Химках»?

— Я планирую рассмотреть этот вопрос после окончания сезона.

— У вас нет негодования, что вы оказались в клубе, где не платят зарплату, где вы должны бороться за выживание?

— Я знал, куда я иду. И знал, какая задача передо мной стоит. А то, что не платят...Слава богу, что с финансовой частью все хорошо.

— Накоплений хватает?

— Слава богу.

В текущем сезоне РПЛ 31-летний Джикия провел 16 матчей за «Химки».