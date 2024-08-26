«Зенит» заплатит за Гонду около 12 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Зенит» заплатит за нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду порядка 12 миллионов евро. Футболист подпишет контракт до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее в понедельник Густаво Гони, агент Гонду, сообщил «СЭ», что 23-летний футболист успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит».

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.