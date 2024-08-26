Гонду успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Зенит»

Густаво Гони, агент нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гонду, сообщил «СЭ» что футболист прошел медосмотр для завершения перехода в «Зенит».

«Футболист успешно прошел медосмотр», — сказал Гони «СЭ».

Ранее агент нападающего сообщил «СЭ», что 23-летний аргентинец подпишет контракт с «Зенитом» на 4 года.

Гонду играет в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.